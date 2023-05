Rapper Harlow, l'esordio da attore? Una bellissima fuga

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Era il 1992 quando Woody Harrelson, dopo il successo in tv con la sitcom Cin Cin (Cheers) e vari ruoli secondari, arriva al suo primo personaggio da protagonista al cinema, il problematico cestista 'da strada' della commedia sportiva White men can't Jump (in Italia aveva il titolo Chi non salta bianco è) di Ron Shelton, a fianco di Wesley Snipes. Un cult del genere, del quale arriva un remake dallo stesso titolo originale, firmato da Calmatic che approda dal 19 maggio in esclusiva su Star all'interno di Disney+ in Italia, su Hulu negli Usa e su Star+ in America Latina. La scommessa principale del film è sul ruolo ispirato da quello di Harrelson, andato al 25enne rapper del Kentucky Jack Harlow, pluriplatino e nominato dal 2021 al 2023 a sei Grammy, qui al suo debutto da attore, affiancato da Sinqua Walls . "Vivere un'esperienza come questa nella quale non ero io a prendere tutte le decisioni è stato davvero meraviglioso. Come tornare a scuola o andare in un campeggio estivo - spiega il cantautore/rapper nella conferenza stampa internazionale in streaming -. Era da poco uscito un mio album (il suo secondo, 'Come Home the Kids Miss You' nel 2022; il terzo 'Jackman' e del 2023). Ero nel pieno del vortice dell'industria musicale ed avevo programmato subito dopo quell'impegno di venire a girare il film. E' stata una bellissima fuga, ne avevo bisogno mentalmente ed emotivamente, anche solo per uscire dalla monotonia della musica".

Nel film Harlow è Jeremy, un ex talento del basket fermato dai troppi infortuni. Furbetto, poco propenso a maturare e sommerso dai debiti, Jeremy pensa di avere una nuova chance quando incontra a Los Angeles, Kamal (Walls) ex giovane stella del basket, che si è bruciato tutti i ponti per il brutto carattere. Insieme, nonostante non siano proprio in sintonia, decidono di formare una coppia per giocare (e guadagnare) nel torneo di streetball (il basket di strada) sperando di arrivare entrambi a una competizione più importante che potrebbe rappresentare una svolta nelle loro vite. Un obiettivo per Kamal e Jeremy non facile fra i fantasmi del passato e i contrasti con le rispettive compagne, Imani (Teyana Taylor) e Tatiana (Laura Harrier). (ANSA).