Avati, 'nella Quattordicesima Domenica la mia vita'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Amicizia, musica, nostalgia, ma soprattutto, come dice lo stesso Pupi Avati, "il mio film più sincero e personale in cui racconto anche il fallimento dei nostri sogni". Così il regista ottantaquattrenne nel presentare La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario, film che esce in sala giovedì 4 maggio con Vision Distribution in circa trecento copie.

Ci troviamo a Bologna negli anni Settanta, qui Marzio (Lodo Guenzi e, da adulto, Gabriele Lavia), Samuele (Nick Russo/Massimo Lopez) e Sandra (Camilla Ciraolo/Edwige Fenech) sono giovanissimi e pieni di sogni. I due ragazzi, amici per la pelle, fondano il gruppo musicale I Leggenda sognando il successo, mentre la bellissima Sandra aspira a diventare indossatrice. Qualche anno dopo, nella quattordicesima domenica del tempo ordinario, Marzio sposa Sandra mentre Samuele suona l'organo. E sempre quella 'quattordicesima domenica' è anche il titolo di una loro canzone, la sola da loro incisa. Poi arrivano gli anni novanta in cui tutto sembra possibile, ma con dentro ovviamente qualche burrasca che tutto spazza via. Ritroviamo questi tre personaggi trentacinque anni dopo, ma che ne è delle loro vite e soprattutto dei loro sogni? "Il 24 giugno del 1964 mi sono sposato proprio nella 14/a domenica del tempo ordinario - dice Avati - . È stato il giorno più felice della mia vita, dopo quattro anni di rincorsa ero riuscito a sposare Sandra, la ragazza più bella di Bologna che mi garantiva di essere felice per sempre. Ma poi a ottant'anni ci si guarda le spalle. Insomma - continua il regista bolognese - in questo film ci sono molte cose che hanno a che fare con la mia autobiografia".

Per Edwige Fenech, regina della commedia sexy degli anni Settanta, "è stato un vero e proprio miracolo che, dopo sette anni che avevo deciso di chiudere con il cinema, mi sia arrivata questa telefonata di Avati che mi ha spiegato il personaggio e mi ha fatto subito sentire Sandra, un ruolo che aspettavo da sempre e perfetto in questa fase della mia vita". (ANSA).