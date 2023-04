Ad Anna Praderio del Tg5 il premio Lello Bersani 2023

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Ad Anna Praderio, cronista di cinema del Tg5, una lunga stagione di storia professionale dedicata alla promozione del cinema italiano, è stato assegnato il 'Premio Lello Bersani' 2023, un omaggio dei Giornalisti Cinematografici, in collaborazione con il BAFF, il Festival di Busto Arsizio, per il suo rigore e la passione di centinaia di servizi dai red carpet dei più importanti festival di tutto il mondo.

È un premio, non solo al professionismo di una firma tra le più apprezzate del settore, ma anche al suo impegno nella cronaca quotidiana sui più grandi festival ed eventi e negli incontri con le star più amate del cinema - che ha ricordato anche sul palcoscenico del BAFF diretto da Steve della Casa e Paola Poli. Un impegno che trova nel Tg5, diretto da Clemente Mimun, un dialogo costante con il grande pubblico sul cinema d'autore come sui personaggi più popolari. "Da sempre Anna vive la sua grande passione per il cinema, inviata del Tg5 tra le firme più importanti del settore, ma anche tra i più giovani cronisti che, tra microfono e telecamera, sono oggi in prima linea sul web" si legge nella motivazione del premio. "E pochi come lei possono vantare il privilegio di aver conquistato stima e confidenza dei più straordinari autori e protagonisti del cinema italiano e internazionale. Proprio com'è accaduto, nella storia, al 'nostro' grande Lello". La consegna, per l'ottava volta a Busto Arsizio, domenica 16, sul palcoscenico del BAFF dove il Premio Bersani è stato festeggiato in un incontro, ricco di aneddoti e testimonianze, con Anna Praderio, Steve Della Casa e Laura Delli Colli, presidente dei Giornalisti Cinematografici che con Anna hanno ricordato il rapporto speciale che il grande Lello, dopo la lunga stagione in Rai, ha avuto proprio con il Tg5 in una sintonia, anche personale, con Mimun e la sua direzione. Il premio Lello Bersani, promosso dai Giornalisti Cinematografici dopo una prima edizione dedicata a Vincenzo Mollica, viene consegnato a Busto Arsizio, dove lo hanno ricevuto, in collaborazione con il BAFF, Antonello Sarno, Hollywood Party, Cinecittà News, Rai Movie e, ancora, Valerio Caprara, Marco Giusti, Franco Mariotti. (ANSA).