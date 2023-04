Saint Laurent si lancia nel cinema e va a Cannes con Almodovar

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il marchio di lusso Saint Laurent ha annunciato la creazione di una società di produzione cinematografica, Saint Laurent Productions, che debutterà al Festival di Cannes nella selezione ufficiale con il western corto Strange Way of life di Pedro Almodóvar.

"Voglio lavorare con tutti i grandi talenti cinematografici che mi hanno ispirato nel corso degli anni e dare loro spazio", ha dichiarato il direttore creativo di Saint Laurent, Anthony Vaccarello. La casa di moda, che appartiene al gruppo Kering, afferma di essere il primo marchio di lusso a includere nelle sue attività una vera e propria produzione cinematografica.

David Cronenberg e Paolo Sorrentino sono tra i registi con cui Saint Laurent Productions ha in cantiere altri progetti.

"Questi registi non mancano mai di aprirmi la mente e, in un certo senso, la visione singolare e radicale che portano al cinema mi ha reso la persona che sono oggi", spiega Anthony Vaccarello. Il direttore creativo, in carica dal 2016, disegnerà i costumi per i film prodotti da Saint Laurent Productions.

Nel 2022, Saint Laurent ha realizzato un fatturato di 3,3 miliardi di euro, in crescita del 33% rispetto all'anno precedente. Il brand non ha specificato quali somme verranno investite nei film che intende produrre.

Kering è già impegnata nel mondo del cinema, in particolare con Women in motion che, da 9 anni, "porta sotto i riflettori le donne nel cinema, davanti e dietro la macchina da presa".

Quest'anno il premio andrà all'attrice premio Oscar Michelle Yeoh. (ANSA).