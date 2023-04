Il Sol dell'Avvenire, Moretti in sala prima di Cannes

Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti sarà in gara per la Palma d'oro al festival di Cannes (16-27 maggio 2023), ma quella di oggi, dalla conferenza stampa di Parigi, è stata l'ufficialità. Moretti va a Cannes praticamente sempre e al festival è stato premiato con la Palma d'oro per La stanza del figlio nel 2001 e presidente di giuria nel 2012.

Il nuovo film, come d'abitudine, uscirà nelle sale italiane, dal 20 aprile con 01 Distribution, prima del passaggio sulla Croisette a maggio. Protagonista del nuovo film, ambientato tra gli anni '50 e '70 nel mondo del circo e del cinema, è l'attore e regista francese Mathieu Amalric, che recita accanto a un cast guidato da Margherita Buy e Silvio Orlando, con Barbora Bobulova, lo stesso Nanni, Elena Lietti, Jerzy Stuhr, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno, Francesco Brandi. Girato a Cinecittà, dove più di 40 anni fa il regista girò Sogni d'oro e più di recente Habemus Papam e anche in strada a Roma (con scene di massa compresi gli elefanti in Via dei Fori Imperiali) è prodotto da Moretti con Sacher Film, da Domenico Procacci di Fandango con Rai Cinema. La sceneggiatura vede affiancare Nanni dalle collaboratrici di sempre Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano.

Nel manifesto francese, diverso da quello italiano, c'è stilizzato Moretti che dalla Vespa di Caro Diario è ora in monopattino.