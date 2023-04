A Isabella Ferrari 'Premio Mangiacinema-Creatrice di sogni'

(ANSA) - PARMA, 07 APR - Isabella Ferrari sarà la madrina di chiusura di 'Mangiacinema - Festa del cibo d'autore e del cinema goloso' e sabato 24 giugno ritirerà il 'Premio Mangiacinema - Creatrice di Sogni' nella serata d'onore "Con il mare negli occhi", che la vedrà protagonista a San Secondo Parmense.

L'attrice presenterà al pubblico "Un giorno perfetto" di Ferzan Ozpetek, una delle sue interpretazioni più intense (Premio Pasinetti a Venezia).

Nelle edizioni precedenti il Premio è stato consegnato a Laura Morante, Milena Vukotic, Paola Pitagora, Violante Placido, Maria Grazia Cucinotta, alla costumista Gianna Gissi, Lucrezia Lante della Rovere, alle figlie di Bud Spencer Cristiana e Diamante Pedersoli, Giada Colagrande. Uno speciale 'Premio Mangiacinema alla carriera' è stato assegnato a Wilma De Angelis, mentre a Syusy Blady è andato il Premio Mangiacinema Pop. Nel 2015 madrina del Festival è stata Franca Valeri.

La serata del 24 giugno si aprirà, in attesa dell'arrivo dell'attrice di origini piacentine, con la Festa del 'Made in Bassa': i migliori artisti del gusto di quel territorio chiamato anche "Mondo piccolo guareschiano" presenteranno e offriranno al pubblico le loro specialità in degustazione gratuita. L'edizione del decennale del Festival, ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, si terrà a San Secondo Parmense dal 9 all'11 e dal 16 al 18 giugno. (ANSA).