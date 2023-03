Oscar: Signoretti non ce la fa per make up e hairstyling

L'Oscar 2023 per make up e hairstyling è stato vinto da Adrien Morot, Judy Chin and Annemarie Bradley per il trucco e l'acconciatura del film The Whale di Darren Aronofsky. Aldo Signoretti, il grande maestro italiano candidato con Mark Coulier e Jason Baird per Elvis non ce l'ha fatta. (ANSA).