"Abbiamo tutti bisogno di eroi.

Trova il tuo eroe dentro di te". Lo ha detto Lady Gaga prima della performance live agli Oscar della canzone candidata Hold My Hand da Top Gun: Maverick.

Gaga si e' cambiata dall'abito da sera di Versace in una semplice maglietta nera e jeans strappati per la performance senza trucco al pianoforte sul palco del Dolby. (ANSA).