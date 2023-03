Everything Everywhere domina gli Oscar con 7 premi

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE dei Daniels è il dominatore degli Oscar 2023 con 7 statuette tra cui miglior film, migliore attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature. E' un film di avventura, azione, fantascienza, dramma familiare con tematiche Lgbt, comedy e romance tutto insieme e con lo sfondo di grandissima attrazione del metaverso, con protagonista una donna cinese americana (Michelle Yeoh).

L'opera di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti collettivamente come i visionari Daniels, ossia la Hollywood piu' indipendente, tornerà in sala da domani, distribuito da I Wonder Pictures che vedendoci lunghissimo lo hanno preso in tempi non sospetti.

Il secondo vincitore della serata al Dolby Theatre di Los Angeles è l'antibellico NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE del tedesco Edward Berger, che esce dalla 95/ notte degli Oscar con 5 statuette tra cui film internazionale e colonna sonora su 9 candidature. Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Erich Maria Remarque ambientato durante la Prima Guerra mondiale. (ANSA).