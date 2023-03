Oscar, per la prima volta dal 1961 un red carpet color champagne

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - Per la prima volta dal 1961 il red carpet degli Oscar non sarà rosso ma color champagne: la lunga passerella su cui domenica sfileranno i vip di Hollywood è stata srotolata oggi al Dolby Theater provocando una battuta del conduttore Jimmy Kimmel. "La gente continua a chiedermi, ci sarà violenza quest'anno? Spero certamente di no. La decisione di scegliere un tappeto color champagne al posto di uno rosso mostra come l'Academy sia sicura che non ci sarà spargimento di sangue", ha scherzato il comico alludendo allo schiaffo in diretta l'anno scorso di Will Smith a Chris Rock.

In realtà, come hanno spiegato a The Hollywood Reporter i consulenti assunti dagli organizzatori per la regia della sfilata in abito da sera che precede la cerimonia, è stata una scelta voluta per creare un 'effetto notte' durante un'evento che si svolge nelle prime ore del pomeriggio di Los Angeles.

"Il Ceo dell'Academy Bill Kramer ci aveva chiesto di trasformare l'evento in modo che, anziché di giorno, sembri che si svolga di notte", ha spiegato Rick Avila, direttore creativo dei gala del Met, spiegando che, per bloccare la luce, è stato cambiato anche il colore della tenda, in modo da farlo sembrare più scuro: "E' del colore del tramonto, e dove vedi meglio un tramonto? Su una spiaggia con un bicchiere di champagne in mano". (ANSA).