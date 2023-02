Courteney Cox consacrata a Hollywood, la stella su Walk of Fame

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Courteney Cox fa parte ufficialmente dell'olimpo di Hollywood. La famosa Monica Geller della sitcom Friends ha ricevuto infatti la stella sul Walk of Fame a Los Angeles. Ad accompagnarla e a festeggiarla anche le amiche Jennifer Aniston e Lisa Kudrow.

Durante la cerimonia, Aniston ha sottolineato che essere amici di Courteney significa essere la sua famiglia, mentre Kudrow ha detto che Courteney Cox ha avuto un ruolo importante nel far diventare il cast di Friends uno dei più amorevoli della storia della tv.

In una precedente intervista a Variety, Cox aveva detto che la sitcom le ha insegnato l'importanza dello spirito di squadra.

