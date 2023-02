Berlino, il Premio Bacco a Valeria Fabrizi e Ilenia Pastorelli

(ANSA) - BERLINO, 24 FEB - Torna il 24 febbraio a Berlino la 29/a edizione della Notte delle Stelle, il tradizionale galà del cinema italiano durante la Berlinale che si chiuderà il 25. I premi Bacco saranno conferiti quest'anno a Valeria Fabrizi e Ilenia Pastorelli e agli attori tedeschi Winfried Glatzeder e alla giovane shooting-star Mala Emde, premi assegnati dalla giuria del Premio Bacco, composta da critici cinematografici italiani che attualmente ha come presidente Valerio Caprara.

L'ideatore è invece il Cavaliere Massimo Mannozzi che nel 1993 fondò il Premio Bacco insieme un'élite di giornalisti cinematografici italiani che si riunivano regolarmente al suo Ristorante Bacco durante il festival.

Intrattenimento, menù di gala, vini selezionati e danza fino al mattino, la 'Notte delle Stelle' è diventata negli anni un tradizionale punto d'incontro per le celebrità tedesche, italiane e internazionali del mondo dello spettacolo, della cultura, dell'economia e della politica. Patrocinatore dell'evento è l'ambasciatore italiano Armando Varricchio.

Gli ospiti della serata possono aspettarsi una notte di "Dolce vita italiana" con un programma di spettacoli tra cui un preludio musicale offerto dalla cantante jazz italiana Miriam Netti. Ci saranno poi l'orchestra Luciano Nelli e Paola Belloni, la cantante Claudia Gargiulo e Daniel Stelter e le sue coppie di ballerini che introdurranno gli ospiti del Palace Hotel con le 'Latin Nights' nel mondo delle danze latino-americane.

Parteciperà poi per la quarta volta il Berlin Dance Team di Stefanie Baron con il suo spettacolo di danza delle cheerleader.

La serata sarà condotta dal presentatore televisivo Harald Pignatelli insieme a Massimo Mannozzi. (ANSA).