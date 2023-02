Emozione e applausi per laurea post mortem a Massimo Troisi

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Il rettore dell' Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in 'Discipline della musica e dello spettacolo. Storia e Teoria' alla memoria a Massimo Troisi. A ricevere la pergamena la sorella Rosaria Troisi, visibilmente emozionata per il lungo applauso e per l'affetto e la vicinanza dei tanti amici e colleghi dell'artista.

"Un colpo d' occhio" ha detto Rosaria Troisi nel ringraziare 'di vero cuore tutti, presenti e assenti'. "E' una scia di amore a perdita d'occhio. Non c'e' fine. E poi, permettetemi di dire che e' difficile, porta un po' di malinconia festeggiare senza il festeggiato. Ma questo e' un giorno luminoso e richiede la leggerezza che ha spalancato a Massimo le porte di una prestigiosa dimora. Ci ha preso per mano amorevolmente e dolcemente e ci ha accompagnato nell' inimmaginabile" Rivolgendo lo sguardo all' alto, e mandando un bacio, ha concluso: "Grazie Massimo. Grazie di tutto". Parole seguite da un lungo e caloroso applauso. (ANSA).