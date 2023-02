Bambini in Cerchio, con loro il futuro è solo speranza

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Le domande della vita fatte quando si è bimbi e non si hanno malizie, dietrologie, brutte esperienze ma la vita si abbraccia, tutti fratelli e sorelle e il futuro è un mondo bello. Detta così sembra una favola buona per metterli a letto, invece è un documentario che ti stringe il cuore e fa fare allo spettatore tante domande: dove sbagliamo, quando è che questa meraviglia si snatura. Sophie Chiarello ha documentato un intero ciclo di scuola elementare, filmando la pratica del cerchio - tutti insieme in tondo - mese per mese anno per anno. E' venuto fuori un documentario che è una testimonianza di come sono i nostri bimbi ora, all'inizio degli anni Venti del Duemila, da rivedere in futuro, come si e' stati bambini al tempo corrente, della societa' multietnica, dei genitori indaffarati sempre di corsa, delle culture diverse che si mescolano e si incrociano senza i pregiudizi dei grandi.

Dopo essere stato presentato in anteprima ad Alice nella Città, dove ha vinto la Menzione speciale della giuria, arriva al cinema distribuito da Indigo Film dal 13 febbraio, selezionato ai David di Donatello e vincitore del Premio Corso Salani 2023 al Trieste Film Festival. Protagonisti gli alunni della sezione B, filmati dal 2015 al 2020, della scuola Di Donato (plesso Daniele Manin) all'Esquilino a Roma: a filmarli la regista italo-francese Sophie Chiarello, una mamma del ciclo precedente che quella scuola con l'aiuto di una maestra speciale, Francesca Tortora. Un film tutto girato in quell'aula, anno dopo anno. Con una cesura finale, il lockdown in pandemia, la scuola chiusa che ha impedito loro, come a tutti gli studenti italiani, di concludere insieme un ciclo di studi e un periodo della vita.

Quella del Cerchio è una bellissima gioventu', uguale alle elementari di ogni parte d'Italia e restituisce al pubblico il tocco emotivo di una fase della vita in cui un mondo migliore e' ancora possibile, dove l'accoglienza non e' una parola vuota ma significa aiuto concreto, abbraccio, ascolto e dove l'amicizia e' un valore fondante dell'esistenza.

Lo ha prodotto con Indigo Film Francesca Cima, una ex mamma Di Donato anche lei, con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Documentaries. (ANSA).