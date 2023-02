Mollicone, per Zeffirelli strada al Pincio e celebrazioni

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - ''Cento anni fa il 12 febbraio 1923 nasceva Franco Zeffirelli, un grande maestro, appassionato, un esteta puro. Bene l'iniziativa del sindaco Nardella che gli ha dedicato il Belvedere a Firenze, ora anche Roma gli intitoli una strada al Pincio e si istituisce subito in Parlamento un comitato nazionale per la ricorrenza che promuova una serie di iniziative nel cinema, nel teatro e nella lirica, per omaggiare uno straordinario artista italiano del Novecento''. Lo scrive il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone (Fdi). (ANSA).