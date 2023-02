Salma Hayek etichettata per anni 'troppo sexy per ruoli comici'

(ANSA) - NEW YORK, 08 FEB - 'Sei troppo sexy non puoi avere senso dell'umorismo'. E' l'etichetta che si è portata addosso per anni Salma Hayek, la quale in un'intervista a GQ ha detto che nei primi venti anni della sua carriera ha avuto difficoltà ad avere ruoli comici perché considerata troppo sexy per il genere. L'attrice di origini messicane, 56 anni, sarà in sala dal 10 febbraio tra i protagonisti della commedia 'Magic Mike - The Last Dance', diretta da Steven Soderbergh e sequel di 'Magic Mike XXL' (2015). "Sono stata etichettata per tanto tempo - ha detto la Hayek -.

Per tutta la vita ho voluto fare commedie ma non mi davano ruoli. Questo finché non ho incontrato Adam Sandler, che mi ha fatto recitare in 'Un weekend da bamboccioni' (Grown Up, 2010), ma a quarant'anni! Mi dicevano, 'Sei troppo sexy, non puoi avere senso dell'umorismo'". "Non solo - continua - non era consentito negli anni '90 di essere intelligente ma neanche divertente".

Per diverso tempo l'attrice si è sentita come se Hollywood fosse interessata solo al suo aspetto fisico. "All'epoca - aggiunge - mi sentivo triste, era un periodo della mia vita in cui mi si diceva che avevo una scadenza, che sarei stata fuori gioco negli ultimi vent'anni, ma ora eccomi qui a fare qualsiasi genere".

(ANSA).