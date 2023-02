Loreno Zurzolo agli Oscar con l'asino di Eo, si avvera un sogno

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - C'è un altro italiano il 12 marzo alla Notte degli Oscar: Lorenzo Zurzolo, il giovane attore lanciato da BABY, protagonista di EO del polacco Jerzy Skolimowski, candidato all'Oscar tra i film internazionali.

Vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, Eo (che è anche una produzione italiana con Alien Films), rilegge un classico di Bresson, Au hasard Balthazar. E' la storia di un asino di nome EO, che liberato da un circo polacco inizia un viaggio attraverso l'Europa fino a giungere in Italia, un film poetico e drammatico, dolceamaro, tutto vissuto nella testa dell'asino, animale intelligente, sensibile, costretto allo spettacolo dell'umana insensatezza. Oltre a Zurzolo il cast include Sandra Drzymalska e Isabelle Huppert. "Sembrerà una banalità ma andare alla notte degli Oscar è un sogno che si realizza. Ho seguito - racconta all'ANSA - le nomination in diretta e quando è stato citato EO ho esultato come un pazzo e immediatamente ho sentito Skolimowski che ad 84 anni è di una vitalità eccezionale e sul set si muove, interviene, salta qua e là con una passione da adolescente impressionante. La lavorazione è stata una esperienza fantastica, solo lavorare a questo film è stato un traguardo, la candidatura è un onore che mi fa emozionare". Zurzolo prepara la valigia per gli States e intanto lavora sul set di un nuovo film. Quale? Titolo e ruolo segreti, ma secondo quanto si apprende si tratterebbe di una parte importante in M. IL FIGLIO DEL SECOLO, dal romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale. Diretta da Joe Wright e prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures (Fremantle), è tra le novità più attese della stagione. Il giovane attore, 23 anni a marzo e già tanti lavori (tra cui Sotto il sole di Riccione, che pure gli ha dato popolarità) è reduce dal set di LA STORIA, la serie tv tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante per la regia di Francesca Archibugi. Nata da una coproduzione tra Picomedia e la società francese Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction, la serie è interpretata da Jasmine Trinca nel ruolo della protagonista Ida Ramundo, insieme a Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento. (ANSA).