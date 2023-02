Tom Brady sul futuro nel cinema, 'vediamo cosa si può fare'

(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - Dai campi di football agli studios hollywoodiani? Alla vigilia del suo annuncio su Instagram di un ritiro definitivo dalla carriera sportiva, Tom Brady non esclude un futuro nel cinema. Intervistato da Entertainment Online durante la prima del film '80 For Brady', in cui interpreta se stesso, il quarterback, 45 anni, ha parlato di ciò che può essere potenzialmente in serbo per lui e non lascia nulla fuori.

"Vedremo - ha detto a proposito di un futuro sul grande schermo -, fate delle offerte e vediamo cosa si può fare". "Sto ancora cercando di capire - ha aggiunto - la prendo alla giornata. I miei amici mi dicono che il futuro accade un giorno alla volta, ecco cosa è la vita. Stasera mi sto divertendo. E' davvero una notte magica per me e molte persone hanno lavorato tanto a questo progetto, quindi sono felice di essere qui per sostenerle".

Non ha inoltre escluso che possa esserci un sequel di '80 For Brady'. Il film, diretto da Kyle Marvin, vede protagoniste quattro amiche ottantenni che si mettono in viaggio per Houston per vedere Tom Brady giocare al Super Bowl. Ha come protagoniste Jane Fonda, Lily Tomlin, Rita Moreno e Sally Field. (ANSA).