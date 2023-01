Park Chan-wook, un commissario tra crimine e amore

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Amore e crimine, poliziotto e assassina in amore. E questo tra compulsivi whatsapp, sospetti, sangue e uso smodato di droni. DECISION TO LEAVE, giallo di Park Chan-wook, già in concorso al Festival di Cannes (dove ha vinto il premio alla regia) e ora in sala da 2 febbraio con Lucky Red, si presenta così: un po' thriller e un po' IN THE MOOD FOR LOVE.

Protagonista un detective insonne, spesso nevrotico e sempre molto meticoloso, di nome Hae-Jun (Park Hae-il) che indaga tra le ostili montagne coreane dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo caduto durante una scalata.

Incidente o omicidio? Qui s'imbatte nella moglie della vittima, Seo-rae (Tang Wei), una donna cinese molto bella e altrettanto misteriosa, che diventa ben presto la principale sospettata del caso. Durante i molti l'interrogatorie le successive indagini il detective si renderà però conto di iniziare a sentire per la vedova sentimenti contrastanti.

Riuscirà il poliziotto a mantenere fede alla sua missione quando il cuore guarda dall'altra parte? Lontano dalla trilogia della vendetta piena di violenza, Park Chan-wook in questo nuovo film fa come un omaggio al cinema di Alfred Hitchcock tra detective story e melodramma romantico.

