Kim Rossi Stuart apre il 23/o Sudestival

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Un consiglio a un ragazzo che voglia fare l'attore? Mi capita me lo chiedano ogni tanto. Lo ammetto, fatico un po' a trovare le parole. Dipende da cosa vuole realmente. Apparire oppure osservarsi dentro, analizzare la propria vita e, attraverso questo, dare allo spettatore del buon nutrimento?". Parola di Kim Rossi Stuart, ospite d'apertura della 23/a edizione del Sudestival, il progetto dell'Associazione Culturale Sguardi e primo e unico festival di cinema italiano in Puglia che si svolge in inverno, fondato e diretto da Michele Suma. Diffusa tra Monopoli, Polignano, Bari e Fasano, per tutto il weekend la manifestazione vedrà incontri, proiezioni, retrospettive, con anche Massimiliano Bruno, Claudio Cupellini, Daniele Vicari fino all'omaggio ai film di Mattia Torre.

Kim Rossi Stuart - che nei prossimi mesi sarà protagonista della serie Prime Video Everybody Loves Diamonds, ispirata al colpo del 2003 al World Diamond Center di Anversa - al festival ha portato il suo più recente film da regista, "Brado", e incontrato una platea di oltre 400 ragazzi nella masterclass "Interpretare un personaggio: il ruolo dell'attore nell'opera filmica".

"Da autore - racconta all'ANSA - mi interessa l'esperienza.

Si, forse tre film in 18 anni non sono tanti. Da una parte metto gli eventi accaduti: la pandemia, la guerra, le trasformazioni.

Dall'altra anche il cambiamento del cinema, che sembra aver perso la sua vocazione introspettiva, culturale, in favore di un intrattenimento puro. A me piace, invece, l'idea di fare dei film 'necessari', non per passare due ore. La gestazione inevitabilmente così diventa più lunga e complessa. Poi - sorride - mettiamoci in mezzo anche tre figli, il matrimonio, tanta roba… Tra un pannolino e l'altro, il tempo passa". (ANSA).