Rinasce cinema Astra a Firenze, multiuso con sedute a scomparsa

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Uno schermo di sette metri, una capienza di circa 100 posti e la particolarità delle sedute a scomparsa, che 'scendono' sotto il pavimento e lasciano la sala libera di adattarsi in base alle esigenze dei vari eventi.

Rinasce dopo nove anni uno storico cinema di Firenze, l'Astra in piazza Beccaria, grazie allo studio di architettura Archea, all'investimento da oltre 2,7 milioni di euro di Banca di Cambiano (che a pochi passi aprirà anche una nuova filiale) e al binomio Fondazione Stensen-Prg, responsabili della gestione. L'Astra, oltre al cinema, sarà anche uno spazio polifunzionale, aperto sette giorni su sette, anche di mattina. Al taglio del nastro, oltre alle istituzioni come il sindaco di Firenze Dario Nardella e l'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re, era presente come ospite il critico cinematografico Paolo Mereghetti. La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata da tre giovani musicisti che hanno suonato dal vivo le grandi colonne sonore del maestro Ennio Morricone. Per quanto riguarda i film sono in programma cinque eventi in quattro giorni: si comincia stasera con il film 'La signora di Shanghai' che sarà proiettato in versione restaurata e in lingua originale con sottotitoli in italiano. Spazio poi a mostre (come 'Riverboom - Greatest Hits: photography vs cinema' del 27 gennaio) e incontri col pubblico, su tutti quello col regista Andrea Segre. "Questa giornata è di festa perché noi sentiamo sempre parlare di sale cinematografiche che chiudono, stavolta ne inauguriamo una - ha detto il sindaco Nardella -. Lo facciamo grazie a una regola del nostro regolamento urbanistico che prevede la salvaguardia dei cinema e la possibilità per gli investitori di realizzare funzioni economiche preservando le sale cinematografiche". (ANSA).