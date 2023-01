India, appelli a boicottare Shah Rukh Khan, ma cinema sold out

(ANSA) - NEW DELHI, 26 GEN - Il nuovo film della superstar di Bollywood Shah Rukh Khan, "Pathaan", uscito nelle sale ha già diviso il paese: da un lato cinema esauriti e code ai botteghini, dall'altro appelli al boicottaggio da parte di gruppi estremisti indù. Dopo quattro anni di assenza, l'ultimo lavoro dell'attore indiano che è l'incarnazione dell'eroe romantico, ha creato accese divisioni ancora prima di uscire. Le accuse degli integralisti si appuntano prima di tutto sul titolo, che fa riferimento ai discendenti dei pashtun, il gruppo etnico afgano a maggioranza musulmana, come lo stesso attore; ma la sequenza più criticata è quella definita dai "toni vergognosi", in cui l'altra star amatissima nel paese, Deepika Padukone, danza con un bikini color zafferano, il colore dell'induismo, mentre Shah Rukh Khan la accompagna indossando una kurta, la tipica camicia indiana, di stoffa verde, vista come un riferimento all'Islam. Il ministro all'interno dello stato del Madhya Pradesh, Narottam Mishra, ha minacciato di far proibire la pellicola, mentre in altri stati i gruppi estremisti indù del Bajrang Dal e del Vishva Hindu Parishad, vicino al partito BJP del premier hanno organizzato manifestazioni davanti alle sale. Ma l'appeal del 57enne attore, aperto critico del governo, ha sbaragliato tutte le proteste: sulla piattafoma BookMyShow un milione di posti sono andati esauriti in prevendita, alcune sale hanno aperto alle sei della mattina, e il pubblico è in coda da ieri in tutto il paese. (ANSA).