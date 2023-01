Musica per l'anima, film racconta la storia del ghetto Terezin

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Non ci sono le montagne di cadaveri, le persone allucinate pelle e ossa, il fumo dei forni: l'esperienza di Terezin, il famigerato 'ghetto modello' a 60 km da Praga fu in parte diversa, ad uso della propaganda nazista che favorì la famosa ispezione della Croce Rossa nel '44. Su quella città di ebrei deportati, rimasta alla storia per il numero di musicisti e intellettuali e per aver ospitato migliaia di bambini nessuno aveva ancora mai fatto un film raccontandone l'eccezionale vicenda. Arriva in sala dal 26 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, TEREZIN di Gabriele Guidi (opera prima del figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak), una produzione Minerva Pictures con Rai Cinema e con il patrocinio delle Comunità Ebraiche Italiane.

"Dopo due anni di richieste ci è stato concesso il permesso di girare proprio dentro Terezin e questo ha aggiunto emozione alla storia che raccontiamo",dice all'ANSA sottolineando la scelta di "lasciare il dolore sullo sfondo, raccontato al cinema in tanti capolavori come Schindler's List".

Lo spunto per entrare in quella vicenda particolare è la storia di Antonio (Mauro Conte), clarinettista italiano e Martina (Dominika Moravkova), violinista cecoslovacca che si innamorano a Praga durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1942 vengono deportati a Terezin dove la loro storia si intreccia con le incredibili vicende dei tanti artisti e intellettuali rinchiusi nel ghetto. Nel cast ci sono tra gli altri Cesare Bocci, Alessio Boni e Antonia Liskova. Compositori come Viktor Ullmann, Zikmund Schul, Pavel Haas, Gideon Klein, Hans Krása, Rudolf Karel, Rudolf Kende, maestri di orchestra come Rafael Schächter e musicisti come Alice Herz-Sommer, Eric Vogel, Pavel Lipensky, Martin Roman e Julius Stwertka sono alcuni degli artisti passati per Terezin, prima di finire deportati ed uccisi ad Auschwitz. "Siamo felici che dopo il Miami festival Terezin uscirà nelle sale in America, oltre che in Italia", conclude Guidi che sta lavorando da produttore esecutivo alla serie Miss Fallaci sugli anni americani della grande giornalista interpretata da Miriam Leone, una produzione ViacomCbs e Minerva Pictures che sarà il primo original italiano di Paramount+.

