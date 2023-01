Sam Mendes, 'la grande epoca dei film al cinema sta morendo'

(ANSA) - NEW YORK, 10 GEN - Sta per tramontare la grande epoca dei film al cinema. A gridare al canto del cigno è il regista britannico Sir Sam Mendes il quale, secondo quanto scrive il Guardian che a sua volta cita lo show Sunday With Laura Kuenssberg della Bbc, ha detto che tutti i suoi film più famosi del passato oggi sarebbero finiti in streaming. Mendes, tra gli altri, è noto per i film di James Bond, oppure American Beauty e 1917.

"Il ventesimo secolo, la grande epoca dei cinema - ha spiegato - della grande forma di intrattenimento, quella di andare al cinema, sta morendo". "Riguardo ai miei film - ha detto ancora - credo che American Beauty, Revolutionary Road, American Life-Away We Go, oggi questi andrebbero tutti in streaming e ciò mi rende triste". Secondo il regista, inoltre, i film con budget medio vanno direttamente sulle piattaforme online come Netflix o Amazon Prime. E ancora i cineasti devono ora accettare l'idea del grande schermo oppure che i loro film saranno visti in streaming da milioni di persone. Non è necessariamente una brutta cosa.

Il suo ultimo film è 'Empire of Light', scritto dallo stesso regista, con protagonista Olivia Colman. Mendes ha detto al Guardian che si tratta di una lettera d'amore al cinema. "Se sei affranto - ha sottolineato - i film possono tirarti su. Sono un romantico. Lo credo davvero. Si può sempre metterla come, 'è la magia dei film'. (ANSA).