National Board of Review, Top Gun: Maverick miglior film 2022

(ANSA) - NEW YORK, 09 GEN - 'Top Gun: Maverick' è il miglior film secondo il National Board of Review of Motion Pictures, la no profit newyorkese dedicata al cinema. Il sequel di Top Gun, diretto da Joseph Kosinski, con Tom Cruise, è stato premiato durante una serata che si è svolta da Cipriani's 42 Street.

L'attore non era tuttavia presente. Sul palco è salito invece il produttore Jerry Bruckheimer. L'evento ha visto protagonista anche Steven Spielberg, riconosciuto come miglior regista.

Anche se non vengono trasmessi in tv, i premi del NBR sono una tappa importante della stagione dei premi di Hollywood. In particolare questa edizione cade nella settimana in cui ci sono i Golden Globes, martedì, le candidature per la Screen Actors Guild, mercoledì, mentre le votazioni per gli Oscar iniziano giovedì. (ANSA).