Avatar 2 batte Top Gun:Maverick, campione incassi 2022 nel mondo

Na'vi batte Navy. Nella corsa al podio per i film campioni d'incassi a livello mondiale per il 2022, secondo le stime, 'Avatar - La via dell'acqua' supera 'Top Gun: Maverick'. Il sequel di 'Avatar' diretto da James Cameron con l'immaginaria specie indigena con sembianze umanoidi (Na'vi) ha avuto la meglio sui piloti da combattimento della Marina americana (Navy) guidati da Tom Cruise in 'Top Gun: Maverick', diretto da Joseph Kosinski. Secondo i media americani, Avatar si appresta a raggiungere la soglia del miliardo e mezzo superando quindi Top Gun con 1,489 miliardi di dollari. Il film ha raggiunto il risultato in un tempo record essendo uscito il 16 dicembre, rispetto al 27 maggio di Top Gun Il film entrerà quindi nel club dei dieci film con i maggiori incassi di sempre tuttavia dovrà superare quota 1,66 miliardi per scalzare il remake del 'Il re leone' (2019) e prendersi l'ottavo posto della classifica. (ANSA).