Deodato+Martino, Gli ultimi di noi, arriva docu sui due registi

A qualche giorno dalla morte del regista Ruggero Deodato, che ha segnato anni del cinema italiano arriva la notizia di un inedito documentario prodotto da Vargo film e Variety Distribution con la regia di Giorgio Bruno, finito di girare proprio pochissimi mesi fa , dove Deodato si racconta insieme ad un altro regista di quegli anni, Sergio Martino. E' stato quest'ultimo, suo collega e amico, a comunicare la scomparsa del regista dell'horror cult Cannibal Holocaust."Ho appena saputo che Ruggero Deodato ci ha lasciato.

Con lui ho diviso una stagione bellissima di cinema. Abbiamo iniziato praticamente insieme un percorso parallelo che in questi anni di rivalutazione del nostro cinema ci ha "goliardicamente" portato in giro per il mondo insieme. Ciao Ruggero", le sue parole. Ora il documentario Gli ultimi di noi è il titolo del film che racconta le storie che hanno caratterizzato la vita personale e artistica dei due registi che hanno rappresentato il cinema italiano di genere nel mondo, amati da registi come Quentin Tarantino, Eli Roth, Tim Burton, etc.

I due vengono raggiunti da una telefonata di Davide Pulici, (capo-redattore di "Nocturno") il quale li contatta proponendo loro un pranzo cinefilo in un bel ristorante romano. La location del film diventa così un tipico ristorante romano, in cui Deodato e Martinosi riuniscono per un pranzo a base di "spaghetti alla carbonara". E lì comincia un lungo dialogo che coinvolgerà il mondo del cinema, della critica, delle loro vite private e professionali. (ANSA).