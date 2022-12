Incassi, Vicini di casa spariglia le carte

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Continua a far fatica il box office italiano, che in vista del Natale comincia a proporre nuove uscite nella speranza di rivitalizzare il settore. Questa settimana gli incassi rimangono stabili rispetto a una settimana fa, con una variazione in positivo dell'1% (4 milioni 328mila euro, contro 4 milioni 275mila euro). Va decisamente meglio rispetto a un anno fa (ancora in pandemia) con un +33,23%.

A sparigliare le carte ci pensa la commedia italiana Vicini di casa, con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni, che debutta in vetta alla classifica e porta a casa 606mila euro in quattro giorni. Ma è tutto il podio a proporre new entry: sul secondo gradino c'è il film d'animazione Il gatto con gli stivali n.2 - L'ultimo desiderio che ha incassato 490mila euro. Terzo è un altro film d'animazione: il giapponese One Piece Film: Red, ispirato al manga omonimo, che ha guadagnato 352mila euro.

In top ten, altre due nuove uscite: all'ottavo posto la commedia americana d'azione, a sfondo natalizio, Una notte violenta e silenziosa con 208mila euro, al decimo la commedia francese Riunione di famiglia - Non sposate le mie figlie 3 con un incasso di 173mila euro. (ANSA).