Pennacchi, in L'amor fuggente libertà essere se stessi

Così Andrea Pennacchi descrive all'ANSA Didier, il personaggio che interpreta nella commedia romantica L'amor fuggente dell'esordiente Davide Lomma, sul set a Roma. Una storia incentrata sul 'terremoto' nel rapporto fra la pragmatica Mia (Caterina Shulha) e il più esuberante Fil (Lorenzo Adorni) e sulle dinamiche intorno alla coppia come quella fra il padre di lei, Antonio (Emanuele Vezzoli) che ha accettato la sua omosessualità ed è andato a vivere con l'uomo che ama, Didier.

"La nostra storia d'amore è la più tradizionale di tutte, è molto monogama, centrata sulla fedeltà e la vita insieme" aggiunge Pennacchi. Per l''attore regista e drammaturgo, tanto versatile quanto amante delle sfide, reduce dal successo della seconda stagione di Petra con Paola Cortellesi su Sky e Tutto chiede salvezza su Netflix è solo uno dei nuovi progetti. A dicembre sarà su Rai1 a fianco di Lucrezia Lante della Rovere nel film tv 'La fortuna di Laura'; ha fra i film pronti Le mie ragazze di carta di Luca Lucini; continua punteggiare con i suoi monologhi Propaganda Live su La7 ed è appena tornato in libreria con Shakespeare and me (edito da People) "nel quale parlo di quanto l'incontro con le opere di Shakespeare mi abbiano cambiato la vita". A L'amor fuggente (prodotto da Play Entertainment e A.B. Film) ha detto sì perché "ho trovato ci fosse una grande freschezza dentro, non è superficiale, ne' si fa avvelenare dal clima in cui viviamo, anzi va a centrarsi sul racconto dell'amore nelle diverse declinazioni". In un momento storico nel quale sul tema dei diritti civili non si è proprio sereni, "in questa storia si respira una grande aria di libertà", quella di essere ciò che si è e seguire la propria natura". Un messaggio non scontato in una fase storica nella quale "sento tanto, intorno a me gente arrabbiata, meno disposta ad ascoltare gli altri e ad amare. Anch'io da giovane lo ero molto; all'inizio hai la sensazione che ti stai sfogando mai poi ti rendi conto che è la rabbia a nutrirsi di te. Si deve uscire da quel circolo vizioso". (ANSA).