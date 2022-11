Il mio amico Massimo, esce docufilm su Troisi

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - In attesa del Troisi di Mario Martone, arriverà nelle sale dal 15 al 21 dicembre, distribuito da Lucky Red, il docufilm dedicato IL MIO AMICO MASSIMO, diretto da Alessandro Bencivenga, con le voci narranti di Lello Arena e Cloris Brosca. E' un omaggio inusuale, leggero e a tratti ironico, in cui si racconta la vita e il percorso artistico dell'attore napoletano a quasi 70 anni dall'anniversario della nascita (San Giorgio a Cremano, 19 febbraio 1953). Il docufilm lega sue esibizioni cabarettistiche, teatrali e televisive, backstage, foto d'epoca e interviste ad amici ed esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui Carlo Verdone, Nino Frassica, Clarissa Burt, Maria Grazia Cucinotta, Ficarra e Picone e testimonianze di repertorio di Pippo Baudo e Renzo Arbore. Infine una partecipazione speciale, quella di Gerardo Ferrara, la controfigura di Troisi nel Il postino.

Il mio amico Massimo è prodotto da Piano B produzioni, co-prodotto da Lambda, produttori associati Spaghetti Picture e Screen Studio. È distribuito in sala da Lucky Red. (ANSA).