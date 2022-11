Al Tff già 29.000 presenze, 80.000 euro di incasso

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - La quarantesima edizione del Torino Film Festival si è aperta con un grande successo di pubblico, che ha affollato le proiezioni, le masterclass e gli appuntamenti per tutto il primo weekend. I primi dati, con un'affluenza di 29.000 presenze nelle prime giornate e un incasso di oltre 80.000 euro, sono un' importante testimonianza della volontà di tornare al cinema nonché un segnale forte di apprezzamento da parte della città nei confronti del Festival.

Il numero degli accrediti rilasciati è pari a 2100, e il numero degli abbonamenti venduti è pari a 600.

Tra i titoli con maggiore affluenza: Il Cristo in gola di Antonio Rezza, La Hija De Todas Las Rabias di Laura Baumeister, Unrest di Cyril Schäublin, Napoli magica di Marco D'Amore, Falcon Lake di Charlotte Le Bon, Il nostro generale di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, Rodeo di Lola Quivoron, Anche io - She said di Maria Schrader, Nocebo di Lorcan Finnegan, Fairytale di Aleksandr Sokurov.

I dati definitivi saranno resi noti al termine della manifestazione, alla luce di un quadro completo dell'andamento dei dati delle biglietteria e delle presenze del pubblico.

