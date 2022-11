Il corsetto dell'imperatrice, Sissi si ribella agli anta

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Tre film popolari degli anni '50 con Romy Schneider, replicati in tv moltissime volte, un film del 2009 con Cristiana Capotondi, una serie su Netflix di grande successo in autunno e un film d'autore premiato al festival di Cannes e non solo: il fascino di Elisabetta d'Austria, la principessa Sissi di Baviera diventata imperatrice sposando Franz Joseph è incredibilmente lontano dal tramontare. Mentre Netflix vara la seconda stagione dell'Imperatrice a grande richiesta dal 7 dicembre arriva in sala, distribuito da Bim, IL CORSETTO DELL'IMPERATRICE (Corsage) diretto da Marie Kreutzer, tra le belle sorprese di Cannes 2022. E' rivale di Nostalgia di Mario Martone nelle nomination agli Oscar internazionali essendo il candidato austriaco.

La protagonista Vicky Krieps, che ne è anche produttrice esecutiva, ha vinto il premio per la sua interpretazione a Cannes a Un certain regard, mentre al London Film Festival è stato premiato come miglior film ed è candidato a tre Oscar europei, gli Efa il 10 dicembre a Reykjavík.

Con una regia e una interpretazione notevoli, Il Corsetto dell'Imperatrice aggiunge nuove luci sulla figura inquieta di Elisabetta concentrandosi su un periodo poco esplorato, seppure ovviamente con le licenze cinematografiche. L'azione si svolge lungo un anno di vita, tra il 1877 e il 1878 quando l'imperatrice Elisabetta, sempre più insofferente alla corte di Vienna, per niente convinta di essere relegata ad un ruolo di pura rappresentaza, in crisi coniugale, cerca di liberarsi anche materialmente dalla conformità del suo stile di vita incentrato sull'immagine, oggi diremmo da pop star o influencer, adorata dal popolo, sempre perfetta e in forma. Invece Elisabetta ha 40 anni, un'età critica per una donna dell'Ottocento, sente di non essere attraente come un tempo e lotta per indipendenza e autonomia, si direbbe ora per un'autodeterminazione.

"Pensavo che potesse essere una bella storia sulle donne di quell'epoca, ma ancora oggi, cresciute, 'addestrate' a compiacere per essere amate", ha detto la regista Marie Kreutzer convinta che il messaggio di Sissi sull'oppressione femminile risuoni ancora oggi. (ANSA).