Tff al via sulle note di Beatles e Rolling Stones

Si è aperta al Teatro Regio di Torino la quarantesima edizione del Tff, diretta da Steve della Casa. Ospite d'onore Malcom McDowell, che festeggia in Italia i 50 anni di Arancia Meccanica e che al Regio è stato accolto da un lungo applauso. A fare gli onori di casa il presidente del Museo Nazionale del Cinema Enzo Ghigo e il direttore Domenico De Gaetano. Importante il parterre degli ospiti: la madrina Pilar Fogliati, Noemi, Vincenzo Mollica, Samuel dei Subsonica.

Collegato via Skype Francesco De Gregori. La cerimonia - dal titolo c'erano ragazzi che come noi amavano i Beatles e i Rolling Stones. La British Invasion al cinema - è stata una carrellata ricca di aneddoti, racconti e immagini inedite sull'intenso rapporto tra le due leggendarie band e il cinema.

La serata, in diretta su 'Hollywood Party', su Rai Radio3, si è aperta con il ricordo di Gianni Rondolino, padre del Tff. Per l'inaugurazione sono stati venduti 400 biglietti che hanno consentito di partecipare anche a chi non era invitato. "Abbiamo voluto coinvolgere la città e per questo abbiamo aperto la Casa Cinema alla Cavallerizza dove tutti potranno parlare di cinema" ha detto Ghigo. "Un'edizione del Tff diversa, ma l'anima è rimasta la stessa: presentare opere prime e seconde di giovani autori che saranno maestri di domani" ha spiegato De Gaetano.

