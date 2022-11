La prima regola, tra rabbia sociale e periferia

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Studenti 'difficili' e svantaggiati che si confrontano con un insegnante talentuoso pronto a non arrendersi. Una storia raccontata molte volte sul grande schermo, da La scuola della violenza (1955) di Richard Brooks, con Sidney Poitier a La Classe di Laurent Cantet, Palma doro a Cannes nel 2008, passando per Pensieri pericolosi (1995) di John. L Smith, con Michelle Pfeiffer, che torna con una chiave di particolare attualità in La prima regola di Massimiliano D'Epiro, al debutto al Festival del cinema europeo di Lecce e in sala da primo dicembre con Notorious Pictures.

Alla base c'è una piece teatrale, 'La classe' scritta da Vincenzo Manna (qui coautore con il regista della sceneggiatura). "Ci siamo abbastanza distaccati dalla versione teatrale, rendendo l'aspetto degli italiani di seconda generazione preminente" sottolinea D'Epiro. L'obiettivo era raccontare "l'evoluzione in corso nella società, che è arricchita dai ragazzi di origine straniera nati in Italia. Sono italiani a tutti gli effetti che ancora non vengono abbastanza rappresentati e tutelati. Il paradigma è cambiato e dobbiamo rendercene conto. Invece di continuare a fermarsi ai pregiudizi, bisognerebbe comprendersi tra esseri umani".

La storia ruota intorno a un quartiere periferico di una grande città, dove la rabbia sociale è sull'orlo di esplodere.

E' lo scenario che si trova davanti Gabriele (Marius Bizau), professore supplente destinato alla scuola di quartiere, per tenere un corso di recupero per sei studenti "difficili", sospesi per motivi disciplinari, quasi tutti italiani di seconda generazione. Nel gruppo c'è il ribelle Nicolas (Andrea Fuorto), leader naturale anche della rabbia intollerante che ha intorno; la sua ragazza Arianna (Antonia Fotaras) sempre più schiacciata dalla vita che vive; il brillante Talib (Haroun Fall, già fra gli interpreti della piece) che crede invece nella possibilità di un futuro diverso; l'inquieta Maisa (Ileana D'ambra) diventata vittima di revenge porn; l'irrefrenabile Vasile (Luca Chikovani) e Petra (Cecilia Montaruli), distaccata e ferita.

