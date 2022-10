Alla Festa di Roma arriva 'Bros' la prima romantic-comedy gay

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Per me era una cosa che sarebbe dovuta accadere tanti anni fa. Mentre giravo mi sono chiesto mille volte: perché un film del genere non è stato fatto prima?". Cosi oggi alla Festa di Roma il regista Nicholas Stoller parla del suo BROS prima romcom gay con attori dichiaratamente e volutamente Lgbtq e con alle spalle una produzione importante come Universal.

E ancora il regista di IN VIAGGIO CON UNA ROCKSTAR e CATTIVI VICINI: "Sì, è stata un'esperienza incredibile. Un film nato da una chiacchierata lunga cinque anni. Abbiamo parlato di questo film all'infinito. Ne abbiamo parlato su Zoom durante la pandemia e lentamente lo abbiamo portato avanti".

Protagonisti del film, in sala con Universal dal 3 novembre, Bobby Lieber (Billy Eichner) conduttore dello storico radioshow 'The Eleventh Brick at Stonewall' che si vanta di essere felicemente single, ma poi in un night conosce Aaron Shepard (Luke Macfarlane), ed è subito amore.

Già al Festival di Toronto dove ha ottenuto, tra l'altro, ottime critiche, il film nonostante l'appetibilità del tema è andato male al box office dove non ha superato gli undici milioni di dollari. (ANSA).