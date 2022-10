Kenneth Branagh è ancora Poirot, set a Venezia

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - La produzione del film 20th Century Studios A HAUNTING IN VENICE, uno sconvolgente thriller soprannaturale ispirato al romanzo di Agatha Christie 'Poirot e la strage degli innocenti', inizierà il mese prossimo. Le riprese del film, diretto dal premio Oscar Kenneth Branagh (Belfast) e con una sceneggiatura del candidato all'Oscar Michael Green (Logan - The Wolverine), si svolgeranno presso i Pinewood Studios di Londra e a Venezia. Gli indimenticabili personaggi di A Haunting in Venice sono interpretati da un cast brillante che include Kenneth Branagh, Kyle Allen (Rosaline), Camille Cottin (Chiami il mio agente!), Jamie Dornan (Belfast), Tina Fey (30 Rock), Jude Hill (Belfast), Ali Khan (6 Underground), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Kelly Reilly (Yellowstone), Riccardo Scamarcio (L'ombra di Caravaggio) e Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once). A Haunting in Venice arriverà nelle sale americane nel 2023.

Ambientato nell'inquietante Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, A Haunting in Venice è un terrificante mistero che vede il ritorno del celebre investigatore Hercule Poirot. Ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo, Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti.

Kenneth Branagh ha affermato: "Questo è un fantastico sviluppo del personaggio di Hercule Poirot e anche del franchise di Agatha Christie. Basato su un racconto del mistero complesso e poco conosciuto, ambientato ad Halloween in una città incantevole dal punto di vista visivo, è un'opportunità straordinaria per noi filmmaker, e stiamo assaporando la possibilità di offrire qualcosa di veramente da brividi al nostro fedele pubblico cinematografico".

A Haunting in Venice, il terzo film 20th Century Studios basato su un romanzo di Agatha Christie, riunisce il team di filmmaker di Assassinio sull'Orient Express del 2017 e Assassinio sul Nilo del 2022. (ANSA).