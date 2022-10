Woody Allen comincia a Parigi le riprese di 'Wasp 22'

(ANSA) - PARIGI, 03 OTT - Woody Allen ha cominciato oggi a Parigi le riprese del suo 50/o film, il primo girato in francese, con Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Valérie Lemercier e Niels Schneider come principali protagonisti. Con loro, Elsa Zylberstein. Il film, "Wasp22", "è una commedia 'noir' stile 'Match Point'" ha fatto sapere Woody Allen, 86 anni, in un comunicato.

L'industria americana del cinema gli ha nella quasi totalità voltato le spalle dopo che la figlia adottiva, Dylan Farrow, l'ha accusato di violenza sessuale ai tempi in cui era ancora minore. Il regista ha sempre negato tali accuse, che nessuna delle due inchieste avviate a suo carico è riuscita a dimostrare. Woody Allen continua tuttavia a rivolgersi sempre più al suo pubblico europeo e in particolare francese, che continua a seguirlo. Anche se l'ultima fatica, "Rifkin's Festival", girata in Spagna, con Louis Garrel, non ha riempito le sale. (ANSA).