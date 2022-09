Paltrow e Diaz ospiti di Cucinelli, decantano pasta al pomodoro

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 29 SET - Sono star del cinema mondiale ma Gwynet Paltrow e Cameron Diaz hanno decantato i rigatoni al pomodoro e mozzarella "tanto amati" da Brunello Cucinelli al quale hanno fatto visita nel borgo umbro di Solomeo dove si trova l'azienda. "Stimati ospiti che ci hanno onorato della loro visita" scrive l'imprenditore illuminato della moda sul suo profilo Instagram. Pubblicando una foto con alle spalle un mobile pieno di libri. "Sono rimasto profondamente colpito dalla loro umana semplicità e amabilità" sottolinea Cucinelli riferendosi a Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz e agli altri ospiti. "È stato per me un autentico piacere - afferma - potermi confrontare con delle persone così speciali sui grandi valori dell'umanità e su come provare a governare quel mal dell'anima presente in ognuno di noi e, da sempre, nell'essere umano di ogni tempo. Grazie di cuore, inoltre, per averci ricordato il vostro amore per i nostri borghi e la bella terra umbra, con infinita gratitudine, Brunello". (ANSA).