I 50 anni di Gwyneth Paltrow, 'mi accetto come sono'

(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - A 40 anni era nella disperazione, a 50 si sente davvero bene. Un'altra star di Hollywood arriva al traguardo del mezzo secolo: si tratta di Gwyneth Paltrow, che il 27 settembre spegnerà le candeline felice di essere così com'è e accettando tutti gli effetti che l'invecchiamento comporta. E lo dice forte e chiaro in un post su Instagram in cui si mostra in piena forma mentre salta in bikini. 'Riflessioni su una tappa fondamentale', si legge nella didascalia dello scatto. L'attrice, nel 1999 premio Oscar e Golden Globe come migliore attrice per il film 'Shakespeare in Love', continua poi spiegando che fa il possibile per essere in buona salute e per avere la longevità, per prevenire il rilassamento muscolare e le ossa che si indeboliscono. "Accetto la mia umanità", afferma. Figlia d'arte, suo padre era il regista Bruce Paltrow, la madre l'attrice Blythe Danner, Gwyneth Paltrow ha esordito sullo schermo a soli diciannove anni in 'Shout' (1991) al fianco di John Travolta. Nella sua carriera ha interpretato ruoli diversi da 'Sliding doors' al 'Talento di Mr Ripley', da 'Amore a prima svista' ai 'Tenenbaum', da 'Possession' a 'Proof', per cui ha vinto un secondo Golden Globe, da 'Iron man' alla saga degli Avengers.

Oltre al cinema, tra il 2010 e il 2011 si è regalata anche una parentesi sul piccolo schermo, partecipando come guest star ad alcuni episodi della serie televisiva della Fox 'Glee', in cui interpretava la supplente Holly Holliday, ruolo che le avrebbe fatto vincere anche un premio Emmy. Nel 2008 ha lanciato il brand di benessere 'Goop'. L'attrice ha due figli, Apple, 18 anni e Moses, 16 anni, avuti dall'ex marito Chris Martin, leader dei Coldplay. Nel 2018 ha sposato il produttore Brad Falchuk, conosciuto nel 2010 sul set della serie Glee. (ANSA).