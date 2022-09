Ciak per 'Lo zio Di Venezia' con Tirabassi

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Sono iniziate a Venezia le riprese de "Lo zio di Venezia", scritto e diretto da Alessandro Parrello con protagonista Giorgio Tirabassi. È il racconto di uno scontro generazionale tra il saggio zio Cesare e il suo giovane nipote Vittorio, con i toni della commedia all'italiana attuale e cinica dove però non mancano romanticismo e colpi di scena.

Venezia in questo è la cornice perfetta.

Il cast vede anche Guglielmo Poggi nel ruolo di Vittorio, Maurizio Lombardi, Pia Engleberth, la giovane attrice veneziana Claudia Marchiori, Amerigo Fontani e Ettore Belmondo.

Commenta il regista: "Siamo molto entusiasti di essere riusciti ad organizzare questo progetto a Venezia, città che amo e che mi ha già portato sul set altre volte, perché è proprio qui che è nata l'idea. Effettuare le riprese rispettando le regole del disciplinare Green Film non è semplice per via della mobilità atipica e unica di questa città ma siamo fieri di farlo, anche perché Venezia è la capitale mondiale della sostenibilità e come produttore e regista mi premeva dare un segnale di impegno in questa direzione. Dopo Nikola Tesla, desideravo fortemente raccontare questa storia che ho nel cuore e non vediamo l'ora di poterla condividere con il pubblico".

Prodotta da West 46th films è la prima produzione cinematografica a Venezia ad aderire al nuovo protocollo Green Film (marchio di certificazione della sostenibilità ambientale per le produzioni audiovisive che viene conferito ai progetti realizzati rispettando l'ambiente) per una produzione ecosostenibile certificata e plastic free. (ANSA).