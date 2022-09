La cura tra i 16 film in concorso Progressive alla Festa di Roma

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Ecco la selezione ufficiale di PROGRESSIVE CINEMA - VISIONI PER IL MONDO DI DOMANI, il Concorso internazionale della Festa del cinema di Roma (13-23 ottobre), specializzato composto da 16 titoli, senza distinzione tra film di finzione, documentari e film in animazione. Per l'Italia c'è LA CURA di Francesco Patierno, (Italia); mentre di produzione italo-spagnola è I MORTI RIMANGONO CON LA BOCCA APERTA di Fabrizio Ferraro, (Italia, Spagna). Sono in gara: ALAM di Firas Khoury, (Francia, Tunisia, Palestina, Arabia Saudita, Qatar) EL CASO PADILLA | THE PADILLA AFFAIR di Pavel Giroud (Spagna, Cuba). CAUSEWAY di Lila Neugebauer, Stati Uniti FOUDRE | THUNDER di Carmen Jaquier, Svizzera HOURIA di Mounia Meddour, Francia IN EINEM LAND, DAS ES NICHT MEHR GIBT | IN A LAND THAT NO LONGER EXISTS di Aelrun Goette, Germania JANVĀRIS | JANUARY di Viesturs Kairišs, Lettonia, Lituania, Polonia JEONG-SUN di Jeong Ji-hye, Corea del Sud LV GUAN | THE HOTEL di Wang Xiaoshuai, Hong Kong RAMONA di Andrea Bagney, Spagna RAYMOND & RAY di Rodrigo García, Stati Uniti SANCTUARY di Zachary Wigon, Stati Uniti SHTTL di Ady Walter, Francia, Ucraina LA TOUR | LOCKDOWN TOWER di Guillaume Nicloux, Francia. (ANSA).