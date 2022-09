Hollywood, la scritta quasi centenaria si rifà il look

(ANSA) - NEW YORK, 21 SET - La celebre scritta di Hollywood sta per rifarsi il look: in vista del loro centesimo anniversario sulla collina del Griffith Park che sovrasta la 'città del cinema', le lettere che la compongono stanno per essere ripulite e restaurate in un processo che dovrebbe prendere le prossime otto settimane.

Visto che siamo a Hollywood, il trattamento da star era solo inevitabile. L'operazione che la Sherwin-Williams Company (la società dell'Ohio che fornirà la vernice impermeabile nel colore High Reflective White SW 7757) ha assimilato a un 'lifting', potrà essere seguita minuto per minuto sul sito Hollywoodsign.org attraverso una videocam attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette.

La scritta "è l'orgoglio di Los Angeles e siamo contenti che i fan di tutto il mondo potranno vedere il nuovo look per il 100mo compleanno", ha detto Jeff Zarrinnam, presidente della Hollywood Sign Trust. Le lettere dominano la collina dal 1923 anche se inizialmente la scritta era 'Hollywoodland', in un riferimento non all'industria dei sogni, ma a quella che era allora il motore economico della California meridionale: il real estate. Era stato infatti, Harry Chandler, un imprenditore immobiliare che possedeva anche il 'Los Angeles Times', a farle innalzare in bella vista per reclamizzare terreni edificabili di sua proprietà. L'ultima volta che le lettere sono state restaurate è stato 10 anni fa, in occasione del loro 90/o compleanno. (ANSA).