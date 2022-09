Paolo Sorrentino presiederà giuria festival di Marrakech

Paolo Sorrentino presiederà la giuria del Festival Internazionale del Cinema di Marrakech, che si terrà dalle 11 al 19 novembre 2022. La giuria assegna l'Étoile d'Or a uno dei 14 primi o secondi lungometraggi del concorso internazionale del festival, dedicato alla scoperta di registi di tutto il mondo. "Il Festival Internazionale del Film di Marrakech", ha detto Sorrentino, "è per me il luogo dove sogno di vedere numerosi film con Martin Scorsese, e di passare giornate a parlare di cinema con lui e altri talentuosi colleghi. Un sogno che si avvera. E' un onore tornare a Marrakech quest'anno come Presidente della Giuria. Credo, voglio credere, che i cinema si riempiranno di nuovo e sono sicuro che molti film meravigliosi arriveranno presto in sala.

Assistere a questa rinascita da un luogo così simbolico, scoprire il cinema di domani da un punto di vista culturale e geografico così interessante, sarà un ulteriore regalo". (ANSA).