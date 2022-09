Cinema: Ursula Meier aprirà il Napoli Film Festival

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - "La ligne - La linea invisibile" di Ursula Meier è il film d'apertura della ventitreesima edizione del Napoli Film Festival diretta da Mario Violini in collaborazione con Giuseppe Borrone, che sarà ospitato dal 26 settembre al 1°ottobre all'Istituto Francese (via Crispi 86). Prima della proiezione, in anteprima nazionale alle ore 20.30, la regista franco svizzera presenterà il film (già in concorso a Berlino, protagonista Valeria Bruni Tedeschi), seguirà un concerto della pianista Elena Soresi. In sala la neo console francese Lise Moutoumalaya. Ospiti del NFF anche Marco D'Amore (Incontro ravvicinato il 30 settembre), Renato Carpentieri, Andrea Renzi (con "Santa Lucia" esordio nel lungometraggio di Marco Chiappetta), i campioni di canottaggio Giuseppe e Carmine Abbagnale protagonisti del documentario "Due con..." di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino. Il 30 settembre omaggio a Jean Luc Godard con "Bande a Part" versione restaurata 4k. Tra i fuori Concorso del cortometraggio "Dura Lex" di Maurizio Braucci, frutto di un laboratorio di sceneggiatura con detenuti del carcere minorile di Airola (BN).

Nella serata finale, "La pantera delle nevi" di Marie Amiguet e Vincent Munier, dal Festival di Cannes 2022, vincitore del Premio Cesar come miglior documentario.

Per Schermo Napoli Corti sono 28 le opere in concorso. Il festival assegna il Vesuvio Award alla regia, targhe per la migliore interpretazione maschile e femminile. Spazio anche ai libri con le presentazioni (ore 17,30) dei volumi: "Dizionario del nuovo cinema napoletano" di Giuseppe Borrone, Cento Autori (28 settembre), "Il cinema di oggi: una riflessione" di Alberto Castellano, Mimesis Cinema (29 settembre), "Da una prospettiva eccedente: In dialogo con Antonio Capuano" di Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce, ARTdigiland (30 settembre), alla presenza degli autori e del regista. (ANSA).