Il Colibrì di Francesca Archibugi, arrivano trailer e poster

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il Colibrì di Francesca Archibugi sarà presentato al Toronto international film festival e sarà il film di apertura della Festa del cinema di Roma. Sono disponibili il trailer e il poster. Scritto da Laura Paolucci, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi, tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi Premio Strega 2020 edito da La Nave di Teseo, è interpretato da Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Moretti, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Alessandro Tedeschi, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli. Prodotto da Domenico Procacci per Fandango con Rai Cinema e co-prodotto da Anne-Dominique Toussaint per Les Films des Tournelles - Orange Studio, sarà nelle sale dal 14 ottobre distribuito da 01 Distribution.

Sui titoli di coda del film, la cui colonna sonora è firmata da Battista Lena, e nel trailer, un brano inedito di Sergio Endrigo e Riccardo Sinigallia dal titolo "Caro amore lontanissimo". Un capolavoro ritrovato dal prezioso catalogo editoriale di Sugarmusic, in collaborazione con Concertone, che Claudia Endrigo, figlia del grande cantautore, ha voluto affidare unicamente alla voce di Marco Mengoni Le vendite internazionali de Il Colibrì sono a cura di Fandango Sales. (ANSA).