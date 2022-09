A Ferzan Ozpetek il premio Courage al galà amfAR

Si terrà il 7 settembre all'Arsenale di Venezia il Gala amfAR con asta di beneficenza per la raccolta fondi a favore della ricerca sull'Aids. L'evento nel corso del quale Ozpetek riceverà il Courage Award è sostenuto da Campari con il Red Sea Film Festival.

"Sapevo del grande impegno di Elizabeth Taylor, tra i fondatori di amfAR. Nelle precedenti edizioni del Gala, in particolare a Cannes, New York e Venezia, il premio è andato fra gli altri a Julia Roberts, Anthony Fauci, Charlize Theron, Katy Perry, Scarlett Johansson, Cher, Renzo Rosso. Sono in buona compagnia, ho pensato", commenta il regista. E riguardo al significato impegnativo del Courage Award ammette: "Beh, all'inizio della mia carriera io non pensavo di fare battaglie, ma in tempi non sospetti, molti anni fa, sono stato tra i primi a fare outing. Nel frattempo l'Italia è cambiata. Mi fa molto piacere che Le fate ignoranti abbia contribuito con uno sguardo nuovo al cambiamento culturale. Anche per questo l'anno scorso ho accettato da Disney Star la proposta di realizzarne la serie tv adattata ai giorni nostri".

Due le donazioni offerte dal regista per la grande asta a beneficio della ricerca sull'Aids. La prima è un quadro da stampa fotografica tratto dalla video installazione Venetika curata da Giovanna Zabotti per la Biennale d'Arte 2019. Splendida protagonista del cortometraggio Venetika e del quadro all'asta è l'immagine di Kasia Smutniak, dove l'attrice con la bellezza misteriosa e sfumata del suo volto e del suo corpo incarna la città lagunare come in un sogno struggente e ipnotico. La seconda donazione, originale e curiosa allo stesso tempo, permetterà al vincitore di partecipare ad una giornata di riprese, magari pronunciando il fatidico "Ciak in campo !!!" sul set del prossimo film di Ozpetek.

In un passaggio della motivazione che accompagna il prestigioso riconoscimento internazionale, Kevin Robert Frost, presidente di amfAR, sottolinea: "Nel corso della sua carriera, le storie profondamente umane di Ferzan Ozpetek sono servite ad accendere i riflettori non su quanto siamo diversi ciascuno di noi, ma piuttosto su quanto siamo tutti simili. (… ) amfAR ha il grande piacere di premiarlo per la sua arte e per la sua risonanza e umanità". La serata di Gala nello scenario inimitabile dell'Arsenale ospiterà inoltre una speciale performance musicale della celebre cantante e compositrice inglese Ellie Goulding.