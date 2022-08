Le star a Venezia, da Chalamet a Styles i più attesi

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Un'icona leggendaria del cinema francese, Catherine DENEUVE, Leone d'oro alla carriera per il primo red carpet di Venezia 79 la sera del 31 agosto. La Mostra del cinema festeggia i suoi primi 90 anni con una edizione che si preannuncia ricca di grandi ospiti con in particolare una ribalta per i talenti amati dal pubblico più giovane. Eccone alcuni: Nella cerimonia di apertura, con la madrina Rocio MUÑOZ MORALES, presenti oltre al direttore della Mostra Alberto Barbera e al presidente della Biennale Roberto Cicutto, le giurie al completo a cominciare da quella che assegnerà il Leone d'oro il 10 settembre, presieduta da Julianne MOORE.

Per il film di apertura, WHITE NOISE di Noah BAUMBACH sono attesi Adam DRIVER, Greta GERWIG, Jodie TURNER-SMITH. Il 1 settembre per TAR di Todd FIELD, in concorso, arriva la divina Cate BLANCHETT con Noémie MERLANT (l'attrice francese di Ritratto della giovane in fiamme).

Il 2 settembre non ce n'è per nessuno: è il giorno di Timothée CHALAMET, ormai un super divo, protagonista di BONES AND ALL di Luca GUADAGNINO insieme a Taylor RUSSELL, Mark RYLANCE, Chloe SEVIGNY.

Domenica 4 settembre il glamour è assicurato da Penelope CRUZ protagonista del film di Emanuele CRIALESE in concorso L'IMMENSITA', stesso giorno di THE WHALE di Darren ARONOFSKY con Brendan FRASER e un'altra beniamina dei giovani, Sadie SINK (Stranger Things). Sempre domenica per I FIGLI DEGLI ALTRI di Rebecca ZLOTOWSKI c'è Virginie EFIRA e per TI MANGIO IL CUORE di Pippo MEZZAPESA arriva l'attrice esordiente ELODIE. Lunedì 5 settembre è una delle giornate più attese sul fronte glam: per il film fuori concorso DON'T WORRY DARLING di Olivia WILDE, arrivano la lanciatissima Florence PUGH e il 'cantattore' Harry STYLES sul red carpet con la compagna attrice e regista Wilde oltre. Mercoledì 7 settembre un super cast accompagna il film in gara THE SON di Florian ZELLER: Hugh JACKMAN, Laura DERN e Vanessa KIRBY.

Giovedì 8 settembre è il giorno dell'atteso BLONDE di Andrew DOMINIK, in gara, con la conturbante Ana DE ARMAS nei panni di Marilyn Monroe (ANSA).