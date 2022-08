Grease torna al cinema a 5 dollari in onore Olivia Newton-John

(ANSA) - NEW YORK, 19 AGO - Grease torna al cinema a 5 dollari per onorare la memoria di Olivia Newton-John, l'iconica star del film del 1978 morta a 73 anni dopo una lunghissima battaglia contro il cancro. Il Ceo di AMC Adam Aron ha annunciato che Grease sarà proiettato in 135 sale della catena a soli 5 dollari, di cui 1 dollaro per ogni biglietto venduto sarà donato alla ricerca sul tumore al seno.

"Per onorare la defunta Olivia Newton-John, molti dei nostri cinema negli Stati Uniti questo fine settimana proietteranno Grease sul grande schermo", ha scritto Aron su Twitter. Nel frattempo Variety ha fatto sapere che i flussi audio e video delle canzoni di Newton John sono aumentati del 614% nella settimana successiva alla sua morte, l'8 agosto scorso. Le vendite della colonna sonora di Grease sono aumentate del 231% e quelle degli album sono cresciute del 1339%. (ANSA).