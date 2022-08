Incassi, Thor in testa poi Top Gun e Porco rosso

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - Continua il dominio di Thor: Love and Thunder sul botteghino italiano del primo fine settimana di agosto. Il cinecomic dei Marvel Studios con Chris Hemsworth e Natalie Portman, in calo del 34%, guadagna 243 mila euro per un risultato complessivo di 9 milioni 899 mila in 5 settimane.

Stabile al secondo posto, in crescita del 18%, l'inossidabile Tom Cruise in Top Gun: Maverick: l'incasso nel week end è di 142 mila euro con 11 milioni 850 mila euro in 11 settimane. Ottimo terzo posto per Porco Rosso, capolavoro di Hayao Miyazaki, tornato in sala per festeggiare i 30 anni dalla prima volta in cui è apparso nelle sale in duplice versione (doppiato e per la prima volta anche in lingua originale con i sottotitoli). La pellicola dello Studio Ghibli ha ottenuto 92 mila euro nel week end per un totale di 149 mila nei 7 giorni di proiezione "evento". In quarta posizione Elvis, quinto Jurassic World: Il dominio. Debutta decimo posto la Sposa in rosso con Sarah Felberbaum con 15 mila euro in 4 giorni. (ANSA).