Anne Heche in condizioni critiche dopo un incidente stradale

L'attrice americana Anne Heche, 53 anni, è ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo essersi schiantata con la sua Mini Cooper blu contro una casa a Los Angeles. Questo secondo quanto riportato dai media statunitensi come Cnn e il sito Tmz.

I vigili del fuoco di Los Angeles hanno riferito che la sua auto è finita fuori strada finendo contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, "causando un danno strutturale ed esplodendo in un forte incendio". La Heche è stata "portata in un ospedale della zona in condizioni critiche".

Sono stati impiegati 59 vigili del fuoco e ci sono voluti 65 minuti per contenere e spegnere completamente l'incendio, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco.

La Heche, ex compagna del'attrice e presentatrice Ellen DeGeneres, è conosciuta per il suo ruolo nella soap opera 'Another World', 'Destini' in Italia, per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991 e ha recitato in numerosi film degli anni '90, tra cui 'Six Days, Seven Nights', 'Donnie Brasco' e 'I Know What You Did Last Summer'.